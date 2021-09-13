Москва, 13 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Батальон ВДВ на новейших бронемашинах БМД-4М впервые был десантирован на парашютах в ходе учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщает 13 сентября Минобороны России.

Минобороны России БМД-4М

Выброска десанта производилась из 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России на две площадки приземления.

Воздушное прикрытие осуществляли многофункциональные истребители Су-35С.

«Десантирование производилось из 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России одновременно на две площадки приземления на минимальных боковых интервалах между самолетами с разносом по высотам от 800 до 1 100 метров под прикрытием многофункциональных истребителей Су-35С», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано парашютным способом свыше 300 солдат и офицеров ВДВ России, 20 военнослужащих ВС Индии и более 30 боевых машин десанта БМД-4М.