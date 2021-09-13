Воронеж, 13 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Мораторий на строительство в зонах паводков предложил ввести губернатор Воронежской области Александр Гусев на оперативном совещании 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Govvrn.ru Александр Гусев

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер сообщила, что на территории Воронежской области насчитывается 327 населенных пунктов, подверженных затоплению. В настоящее время определены и направлены в ЕГРН сведения о зонах с особым режимом использования в 236 населенных пунктах. На территории ещё 20 населенных пунктов определяются зоны затопления, подтопления.

«На землях муниципального, либо областного уровня собственности, если они попадают в зону подтопления, нужно установить мораторий на выдачу разрешений на строительство — под личную ответственность руководителей муниципальных образований. Мы такое решение должны принять, чтобы не плодить количество людей, которые потенциально могут оказаться в зоне чрезвычайной ситуации», — поручил глава региона.

Тем же, кто уже имеет жильё на опасных территориях, губернатор предложил задуматься о страховании своего имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году территориями, наиболее подверженными затоплениям, стали Крым, Краснодарский край, Бурятия, Забайкалье. Добавим также, что на Кубани жители ряда районов жаловались на невозможность заключить договоры на страхование жилья.