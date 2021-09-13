Воронежский губернатор хочет ввести мораторий на застройку в зонах паводков
Воронеж, 13 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Мораторий на строительство в зонах паводков предложил ввести губернатор Воронежской области Александр Гусев на оперативном совещании 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер сообщила, что на территории Воронежской области насчитывается 327 населенных пунктов, подверженных затоплению. В настоящее время определены и направлены в ЕГРН сведения о зонах с особым режимом использования в 236 населенных пунктах. На территории ещё 20 населенных пунктов определяются зоны затопления, подтопления.
Тем же, кто уже имеет жильё на опасных территориях, губернатор предложил задуматься о страховании своего имущества.
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году территориями, наиболее подверженными затоплениям, стали Крым, Краснодарский край, Бурятия, Забайкалье. Добавим также, что на Кубани жители ряда районов жаловались на невозможность заключить договоры на страхование жилья.