Мехико, 13 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Ещё 200 тысяч доз второго компонента «Спутника V» прибыли самолётом из Москвы в Мексику 13 сентября, сообщает Infobae.

Facebook.com/dodon.igor1 Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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Таким образом, в республику в общей сложности поступило 4,85 млн доз «Спутника V».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно, что к концу месяца Мексика начнёт массовую расфасовку «Спутника V». Субстанция для вакцины пока приходит из России.