Москва, 13 сентября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Новый способ совместного применения инженерного разведывательно-огневого комплекса «Земледелие» и тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» был впервые продемонстрирован российскими военными в ходе главного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

Наступающая группировка условного противника была одновременно накрыта подрывом минного поля, дистанционно установленного инженерным разведывательно-ударным комплексом «Земледелие», и ударом термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк».

"Для нанесения наступающему «противнику» огневого поражения были задействованы две мобильны группы в составе десяти боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которые одновременным подрывом неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении и дистанционно установленного инженерным разведывательно-ударным комплексом «Земледелие» минного поля на пути колонн выдвигающегося «противника», создали высокотемпературное огневое поле и избыточное давление в очаге поражения, чем нанесли условному противнику максимальный урон и остановили его продвижение», — рассказали российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепёк» предназначена для поражения живой силы, укреплений, легкобронированной техники и транспортных средств противника.

Инженерный разведывательно-ударный комплекс «Земледелие» предназначен для скоростного минирования труднодоступных районов с использованием реактивных боеприпасов, начиненных различными типами мин.