Москва, 13 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Ожидания белорусских элит по поводу сверхнизких цен на российские энергоносители в процессе сотрудничества с Россией не оправданы. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«На пресс-конференции Владимир Путин обозначил, что договор о создании единого рынка будет подписан до начала 2023 года. Но о самом договоре, когда он заработает, заявлено не было. Из слов российского президента не следует, что договор непременно заработает в январе 2023 года. Написано лишь, что он, договор, будет подписан», — заявил эксперт.

Без прорыва в области политической интеграции «вряд ли мы увидим подписание экономических мер», считает политолог.

По его словам, вначале последует подписание «союзных программ», после этого будут внимательно следить, не начнёт ли Белоруссия делать обратные шаги на пути интеграции, и, если нет, то «последует новая выдача экономических плюшек и бонусов», полагает эксперт.

Ясно, что стороны не до конца доверяют друг другу, поэтому движение навстречу осуществляется «очень осторожно, поступательными шагами», говорит политолог. «Сверхпозитивного» результата по энергетике белорусам ожидать не стоит, считает Юшков.

Напомним, что в Москве в течение 9 и 10 сентября прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В процессе обсуждались в том числе вопросы сотрудничества в энергетической отрасли. Было достигнуто соглашение об объединении рынков нефти, газа и электроэнергии в рамках Союзного государства.