Подгорица, 13 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. С начала учебного года в Черногории коронавирусом заразились 631 ученик и 190 учителей и профессоров, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Наибольшее количество инфицированных учителей было зарегистрировано в начальных школах, где было зарегистрировано 100 инфицированных учителей, в средних школах — 48 и в дошкольных учреждениях — 42. На прошлой неделе зафиксирован 431 новый случай заражения среди студентов и 110 среди учителей.