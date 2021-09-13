Москва, 13 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России применили ударные беспилотники трёх новых типов в ходе учений «Запад-2021», сообщает 13 сентября Минобороны РФ.

ООО «Группа Кронштадт» Беспилотник

В ходе основного эпизода учений «Запад-2021», проходящего на полигоне Мулино, были применены новые ударные беспилотники из состава комплексов «Ласточка», «Иноходец» и «Форпост».

"Ударные беспилотные летательные аппараты из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами», — сообщают российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на учениях «Запад-2021» впервые в боевых порядках мотострелков были применены наземные боевые роботы «Уран» и «Нерехта».