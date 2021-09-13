Москва, 13 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Российский тактический лазерный комплекс «Карьер» был применён в ходе военных учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщает 13 сентября Минобороны РФ.

Лазер

Тактический лазерный комплекс «Карьер» предназначен для поиска и подавления оптических средств разведки, наведения и наблюдения, установленных на танках и иной бронированной технике, а также используемых пехотинцами или наблюдателями противника.

Комплекс «Карьер» был задействован для прикрытия мотострелковых подразделений, а также боевых роботов «Уран» и «Нерехта».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» впервые действовали в боевых порядках мотострелковых подразделений на стратегических учениях «Запад-2021».