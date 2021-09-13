Москва, 13 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» впервые действовали в боевых порядках мотострелковых подразделений на стратегических учениях «Запад-2021», сообщает 13 сентября Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9

Отмечено, что роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» были применены на полигоне Мулино.

«В ходе розыгрыша практических действий войск основного этапа учения на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта», — сообщает российское военное ведомство.

В частности, роботы огневой поддержки «Уран-9» непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений прикрывали мотострелков во время смены позиций и «уничтожали» живую силу и бронетехнику условного противника, применяя ракетные комплексы «Атака», реактивные огнемёты, а также 30-мм автоматические пушки и пулемёты.

Робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» совместно с инженерно-саперными подразделениями проделывали проходы в минных заграждениях.

Боевые роботы «Нерехта» выполняли функции разведки и огневой поддержки, а также доставляли подразделениям боеприпасы и иные грузы. Эти роботы вооружены «легче»: 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М.