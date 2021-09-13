Белгород, 13 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Предприятие для организации очистки прудов и рек создадут в Белгородской области. Об этом стало известно 13 сентября на оперативном совещании в правительстве региона. На каких объектах проведут работы первую очередь, решат на общественных обсуждениях, поручил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лилии в пруду

Заниматься расчисткой водных объектов будет «Белводхоз». Планируется, что в 2022 году от жёсткой и мягкой растительности освободят более 100 километров площади водных объектов в границах населённых пунктов. В Белгороде расчистят реки Везёлка и Гостянка в рамках федеральной «дорожной карты».

«Вопрос этот один из самых задаваемых. Население по-разному относится к процессу расчистки. Мы, в свою очередь, готовы, всё посчитали, данное направление поддерживают и депутаты. Но для проведения таких работ нужны положительные решения жителей. Там, где они будут — в следующем году будем расчищать пруды и русла рек. Если жители решат, что им нужны камыши и кувшинки в цветущей воде, то мы для них перенесём сроки», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на закупку спецтехники власти готовы выделить почти 200 млн рублей.