Лондон, 13 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Расширить программу вакцинации от коронавируса до жителей подросткового возраста решили в Великобритании, говорится в распространённом 13 сентября заявлении глав региональных минздравов.

Подросток

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Так, вакцинировать от коронавирусной инфекции рекомендуется британцев 12−15 лет: им понадобится только одна доза препарата. Таким образом в Британии намерены бороться с распространением коронавирусной инфекции в школах.

Заявление сделали главные санитарные врачи Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.