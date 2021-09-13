Москва, , 16:44 — REGNUM Законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Документ направлен на восстановление индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента для работающих пенсионеров.

На 1 января 2021 года число работающих пенсионеров составило 8 891 000 человек, то есть сократилось практически еще на 1 млн, отметили авторы инициативы.

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