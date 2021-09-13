Стокгольм, , 19:38 — REGNUM 12 сентября на страницах газеты Dagens Nyheter вышла статья, в которой лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон и официальный представитель партии по вопросам климата Джессикой Розенкранц представили новые предложения по политики Швеции в области климата и устойчивого развития.

Стокгольм. Швеция

Всего авторы статьи обозначили девять конкретных предложений, главным из которых являются работа по усилению атомной энергетики в стране, а также замена формулировки — с добычи «возобновляемой энергии» на производство «энергии, которая не зависит от полезных ископаемых».

«Шведская политика в области климата нуждается в обновлении, основанном на наших крупных вложениях в области чистого, стабильного и конкурентоспособного производства электроэнергии», — говорится в статье.

Кроме того, «Умеренные» намерены превратить в Швецию в «ведущую горнодобывающую страну» и инвестировать в новые технологии для преобразований в промышленности, включая технологию улавливания и хранения двуокиси углерода.