Варшава, 13 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Госпитализация пациентов с COVID-19 в Польше приходится на непривитых в 99% случаев. Об этом сообщил 13 сентября заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью Polskie Radio 24.

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Замглавы польского минздрава отметил, что статистика в Польше, как и исследования во всем мире, свидетельствует о том, что вакцина защищает от тяжелого протекания COVID-19.

«В больницу попадают те, кто, к сожалению, не вакцинировался. Количество госпитализаций среди полностью вакцинированных, то есть получивших две дозы вакцины, у которых спустя две недели выработался иммунитет, в Польше составляет 0,8%. Это очень мало, и это — очередной аргумент в пользу вакцинации», — сказал Вальдемар Краска.