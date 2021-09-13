Приштина, Сербия, 13 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 13 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 14 носителей коронавируса.

Приштина. Косово

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По официальным данным, в результате исследования 5505 образцов в республике13 сентября было выявлено 259 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 870 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 156 тысяч случаев заражения, 137 452 пациента уже здоровы, около 2800 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 14 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет около 17 тысяч.

Вакцинацию от коронавируса полностью прошли 358 308 человек, всего произведено 1 046 799 инъекций вакцины.