Пушкин, Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Пришедший в Петербург с ветром и дождем циклон повалил дерево на проезжую часть и автомобиль в городе Пушкин, сообщают 13 сентября очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/spb_today Дерево упало на машину во время шторма в Петербурге. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

"Движение перекрыто в обе стороны от Дворцовой до Церковной улиц. Упало дерево со стороны сквера «Формула скорби», — сообщают очевидцы.

Напомним, 13 сентябре циклон «Кийан», помимо осадков в виде дождя, принес и сильный ветер с порывами до 20 м/с. Несмотря на это, пока обошлось без серьезных последствий. Разве что упомянутое дерево не выдержало сильных порывов и рухнуло на проезжую часть на Московской улице в Пушкине.

В свою очередь в ГУП «Водоканал» отметили, что дождь шел в городе более четырех часов, но система водоотведения города успешно справилась с приемом осадков. В — Петербурге зафиксированы единичные случаи скопления воды, которые были оперативно устранены специалистами Водоканала. Всего в городе работает 67 специализированных бригад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Дождь начался в северных районах города, затем сместился на юг. Самая высокая интенсивность дождя с превышением расчетных значений наблюдалась на севере города в период с 12:00 до 13:00», — сообщили в Водоканале.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», самый высокий показатель максимальной интенсивности осадков был зафиксирован в Выборгском районе — 11,09 мм за 20 минут. при норме — 7,2 мм за 20 минут. Также сверхрасчетный дождь был отмечен в Приморском районе — 10,62 мм за 20 минут. В остальных районах города интенсивность дождя не выходила за пределы расчетных значений.