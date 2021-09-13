Москва, 13 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Более 120 представителей 45 зарубежных стран наблюдают за основным этапом масштабных российско-белорусских учений «Запад-2021», проходящим на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщает 13 сентября Минобороны России.

Александр Куликов ИА REGNUM Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде

«Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» вызвали большой интерес у иностранных военных атташе. Из прибывших на полигон иностранных военных атташе широко представлены военные ведомства стран СНГ, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Центрально-Азиатского региона. Присутствуют также представители европейских государств — Австрии, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции», — указано в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические военные учения «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на военных полигонах России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря.

Напомним, 13 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон Мулино.