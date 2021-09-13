Москва, 13 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Авиасообщение с четырьмя государствами возобновляет Россия, сообщили 13 сентября в пресс-службе правительства.

Испания

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По решению оперштаба по борьбе с пандемией, с 21 сентября восстанавливается авиаперевозки с Испанией, Словакией, Ираком и Кений.

«Кроме того, с 21 сентября возобновляются полёты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы», — говорится в сообщении.