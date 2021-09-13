Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Более 1,5 млн жителей Ростовской области приняли участие в прививочной кампании от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время первую дозу антиковидной вакцины получили 1 млн 500,9 тыс. человек (+ 1 331 за сутки). Завершили вакцинацию, получив обе дозы препарата от коронавируса, 1 млн 364,53 тыс. и человек (+ 4 419 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 предполагается минимум 2 млн 33 тыс. человек — 60% взрослого населения.