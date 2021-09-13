Краснодар, 13 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Почти миллион доз вакцины от гриппа поступило в Краснодарский край, сообщили в пресс-службе администрации региона 13 сентября.

Admobninsk.ru Вакцина от гриппа

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«В текущем эпидсезоне планируется привить не менее 60% от численности населения края. В условиях пандемии коронавируса вакцинация от гриппа особенно важна — одновременное инфицирование вирусом гриппа и коронавирусом приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода», — прокомментировала замминистра здравоохранения Ирина Вязовская.

На 13 сентября прививки от гриппа сделали более 237 тысяч человек, в том числе прививки получили 142 тыс. детей. Бесплатная вакцинация от гриппа предусмотрена для детей от шести месяцев до 18 лет, а также учащихся профессиональных образовательных организаций, работников сферы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ, а также людей старше 60 лет, беременных женщин, военнослужащих. Прививку против гриппа моно сделать в поликлинике по месту жительства, мобильных и передвижных пунктах вакцинации. В 2020 году в Краснодарском крае против гриппа привилось более 60% жителей.