Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди ковид-пациентов. Такие данные привели в донском правительстве 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 женщин в возрасте от 53 до 94 лет и 14 мужчин в возрасте от 44 до 92 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 6 344 жителя Ростовской области.