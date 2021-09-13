Минск, , 16:06 — REGNUM «Республиканский союз туристических организаций» Белоруссии не желает осуществлять свою деятельность по нормам российского законодательства. Об этом белорусское общественное объединение заявило 13 сентября, реагируя на состоявшиеся накануне решения по интеграции России и Белоруссии, принятые на президентском и правительственном уровнях.

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«Как известно, 9 сентября Белоруссия и Россия подписали 28 интеграционных «дорожных карт». Среди прочих отраслей экономики, есть в перечне согласованных отдельная карта, касающаяся туризма. 27-ая «дорожная карта»: Унификация законодательства в сфере туристической деятельности», — сказано в публикации, размещённой на сайте белорусского РСТО.

Так также отметили, что «на сегодняшний день не совсем ясно, о какой именно интеграционной «унификации» идет речь — в свете кардинально не решенных проблем с функционированием туристической отрасли — что у нас, что в России». Председатель правления белорусского РСТО Руслан Сегенюк заявил: «Надеемся, что унификация все же будет не всеобъемлющая, а фрагментарная — с учетом особенностей нашей страны и независимости Белоруссии как государства».

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Сегенюк отметил, что в РСТО не исключают возможности выбрать «что-то положительное из российской туристической практики». В частности, РСТО привлекает российский «туристический кешбэк» — программа государственного субсидирования поездок по России.

«Нужно учитывать, что финансовые гарантии для туроператоров в России не работают так, как они должны работать. Соответствующие нормы будут пересмотрены в новом российском туристическом законе. Не думаем, что это быстрая история, — заявил глава белорусского РСТО. — Также не быстрой историей является сведение позиций в законодательствах двух стран. Хочется верить, что все это приведет к каким-то положительным сдвигам в работе туристической отрасли Белоруссии, а не просто к унификации законов. Нужно посмотреть, что полезное из законодательства соседней страны можно применить у нас, изучить опыт и воспользоваться им. Но, естественно, нам бы не хотелось, чтобы речь шла о слепом копировании чужих законов. Надеемся, что это будут разные законы в двух разных странах».

Напомним, 9 сентября в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко не подписывали «дорожные карты» союзной интеграции. На самом деле они всего лишь одобрили 28 «союзных программ», которые 10 сентября в Минске были утверждены на заседании Совмина Союзного государства премьер-министрами Михаилом Мишустиным и Романом Головченко.

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