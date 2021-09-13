Минск, 13 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. «Республиканский союз туристических организаций» Белоруссии не желает осуществлять свою деятельность по нормам российского законодательства. Об этом белорусское общественное объединение заявило 13 сентября, реагируя на состоявшиеся накануне решения по интеграции России и Белоруссии, принятые на президентском и правительственном уровнях.

Pixel2013 Туризм

«Как известно, 9 сентября Белоруссия и Россия подписали 28 интеграционных «дорожных карт». Среди прочих отраслей экономики, есть в перечне согласованных отдельная карта, касающаяся туризма. 27-ая «дорожная карта»: Унификация законодательства в сфере туристической деятельности», — сказано в публикации, размещённой на сайте белорусского РСТО.

Так также отметили, что «на сегодняшний день не совсем ясно, о какой именно интеграционной «унификации» идет речь — в свете кардинально не решенных проблем с функционированием туристической отрасли — что у нас, что в России». Председатель правления белорусского РСТО Руслан Сегенюк заявил: «Надеемся, что унификация все же будет не всеобъемлющая, а фрагментарная — с учетом особенностей нашей страны и независимости Белоруссии как государства».

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Сегенюк отметил, что в РСТО не исключают возможности выбрать «что-то положительное из российской туристической практики». В частности, РСТО привлекает российский «туристический кешбэк» — программа государственного субсидирования поездок по России.

«Нужно учитывать, что финансовые гарантии для туроператоров в России не работают так, как они должны работать. Соответствующие нормы будут пересмотрены в новом российском туристическом законе. Не думаем, что это быстрая история, — заявил глава белорусского РСТО. — Также не быстрой историей является сведение позиций в законодательствах двух стран. Хочется верить, что все это приведет к каким-то положительным сдвигам в работе туристической отрасли Белоруссии, а не просто к унификации законов. Нужно посмотреть, что полезное из законодательства соседней страны можно применить у нас, изучить опыт и воспользоваться им. Но, естественно, нам бы не хотелось, чтобы речь шла о слепом копировании чужих законов. Надеемся, что это будут разные законы в двух разных странах».

Напомним, 9 сентября в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко не подписывали «дорожные карты» союзной интеграции. На самом деле они всего лишь одобрили 28 «союзных программ», которые 10 сентября в Минске были утверждены на заседании Совмина Союзного государства премьер-министрами Михаилом Мишустиным и Романом Головченко.

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