Тбилиси, 13 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. После прихода в Грузии к власти партии «Грузинская мечта» в стране наступила стабильность. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления в Аспиндзе (Самцхе-Джавахетия), представляя избирателям кандидата в мэры муниципалитета.

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

«Грузинская мечта» покончила с эпохой многолетних войн и внутренних беспорядков. При нас больше не было ни войн, ни внутренних беспорядков, ни противостояний, ни каких-то крупномасштабных конфликтов», — сказал Гарибашвили.

По его словам, отсутствие в Грузии войн и беспорядков является заслугой «Мечты» и её руководства. Премьер-министр заявил, что у партии есть притязания на то, чтобы ответственной руководящей политсилой.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к «Мечте». В случае, если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.