Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 470 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 сентября. Это на два случая заражения коронавирусом меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 53 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (190), а также Таганроге, Азовском, Аксайском, Красносулинском и Сальском районах (по девять). Более 18% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 13% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 130 583 случая заражения коронавирусом, выздоровели 113 343 носителя инфекции.