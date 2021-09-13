Варшава, , 16:00 — REGNUM Польша не намерена продлевать контракт с российским «Газпромом». Об этом заявил 13 сентября уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в интервью Polskie Radio.

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«Все указывает на то, что 1 октября следующего года газ в Польшу будет поступать не российский, а скандинавский по газопроводу Baltic Pipe. Мы находимся на последнем этапе реализации стратегии диверсификации источников поставок газа в Польшу», — заявил Наимский.

Напомним, срок действия контракта между «Польской нефтяной и газовой компанией» (PGNiG) и российским «Газпромом» заканчивается 31 декабря 2022 года.