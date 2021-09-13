Джакарта, 13 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Власти Индонезии примут решение относительно продления или прекращения ограничений по коронавирусу, введенных на островах Ява и Бали, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Президент Индонезии Джоко Видодо на вакцинации от коронавируса в Национальной галерее Индонезии

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Действие ограничений по коронавирусу заканчивается 13 сентября. Новое объявление планирует сделать министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан.

Власти Индонезии сделают объявление 13 сентября в 20:00 по западно-индонезийскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, число новых носителей коронавируса в Индонезии сократилось. За сутки в стране выявили 2577 случаев заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили чуть более 2500 носителей коронавируса