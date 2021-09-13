Москва, 13 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 0,63%, превышая $73,38 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Нефть продолжает попытки роста, даже несмотря на укрепление доллара и уход в красную зону ряда сырьевых позиций, в частности, золота.

На неделе ожидаются прогнозы по спросу на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства, способные задать краткосрочный тренд ценам на черное золото/

Выйдут также блоки важной статистики из США, которая позволит сделать выводы о том, будет ли в ближайшее время сокращаться денежное предложение на рынках.

В ожидании всех этих данных котировки уверенно держатся выше $73 за баррель и при благоприятной статистике они вполне могут пойти на штурм сопротивления в районе $73,70−74?00.

Тем более, что спустя две недели после прохождения урагана «Ида» добыча в Мексиканском заливе всё еще существенно ниже, чем до шторма.

Это может отразиться в данных о недельных запасах, которые выйдут 14 и 15 сентября. Видимо, именно в эти дни цены на нефть будут максимально раскачиваться», — предполагает эксперт.

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