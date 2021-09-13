Рига, 13 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. С весны 2020 года на оплачиваемые государством «ковид"-больничные в Латвии было потрачено 70,5 млн евро. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

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Отмечается, что пик таких оплат пришелся на ноябрь 2020 года, когда в стране во второй раз действовало чрезвычайное положение, и на весну 2021 года, когда число заболеваний коронавирусом достигло максимума.

В общей сложности за полтора года агентство государственного социального страхования выплатило почти 178 тысяч пособий по болезни, в среднем один человек был нетрудоспособен в течение 15 дней.

«Самые длинные периоды болезни составляют восемь и девять месяцев. Люди болели с октября-ноября до самой середины лета», — заявила специалист агенства Сабина Раухмане.

70,5 млн евро в виде пособий по болезни из-за коронавируса составили 20% от всего количества расходов на оплату больничных листов в Латвии с апреля 2020 года по август 2021 года.