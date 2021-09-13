Абу-Даби, , 15:50 — REGNUM Заместитель министра обороны Южной Кореи Пак Чэ Мин, находящийся с визитом в ОАЭ, провёл 13 сентября встречу с заместителем министра обороны ОАЭ Маттаром Салемом Али Аль Дахери, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на предстаивтелей южнокорейского оборонного ведомства.

Южная Корея

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также проведении встречи на уровне министров в Сеуле.

Ранее в этот же день Пак Чэ Мин встретился с министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмедом Аль Боварди, с которым обсудил пути развития двустороннего сотрудничества.

Известно, что после ОАЭ представитель Южной Кореи отправится с визитом во Вьетнам.

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