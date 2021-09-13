Манама, 13 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Около 200 граждан Индонезии прошли вакцинацию против коронавируса в медицинском центре в Бахрейне, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Jayson De Leon Бахрейн

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Большинство индонезийских граждан, прошедших вакцинацию, были рабочими-мигрантами.

Вакцинация отражает двусторонние отношения между Индонезией и Бахрейном.

Более 70% из 1,6 млн населения Бахрейна получили две дозы вакцины. В Бахрейне разрешили использовать вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson, а также «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 42 104 839 человек или 20,2% населения страны.