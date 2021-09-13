Москва, 13 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Необходимость изменения системы оплаты труда учителей в России назрела давно, а в период пандемии 2020 года и дистанционного обучения ярко обострилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM налоговый консультант, руководитель бухгалтерской компании ООО «ЭФФА» Марина Чипеева.

ИА REGNUM Педагоги

«В период дистанционного обучения нагрузка на преподавателей увеличилась, считаю, что новый проект оплаты труда должен учесть новые реалии обучения в России.

Очень хорошо, что выбраны в пилотный проект не города-миллионники — флагманы, а обычные российские города.

Важно, чтобы при реализации пилотного проекта была максимальная обратная связь от самих преподавателей.

Идея нового расчёта на оплаты труда педагогов интересна, так как предусматривает не только оклад, но и компенсационные и стимулирующие выплаты.

Самый банальный пример — использование личного имущества при дистанционном обучении», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый порядок оплаты труда педагогов планируется ввести в качестве эксперимента в пяти регионах России.

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