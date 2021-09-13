Женева, Швейцария, 13 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. На поддержку гуманитарных операций в Афганистане будет направлено $20 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН. Об этом генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш заявил на донорской конференции в Женеве, сообщает 13 сентября его пресс-служба.

(сс) U.S. Central Command Public Affairs Афганские беженцы

Конференция, пояснил Гуттереш, нацелена на сбор $606 млн за ближайшие четыре месяца. Вместе с тем нужно работать и по другим направлениям, чтобы помочь Афганистану.

Так, нужно обеспечить доступ для гуманитарных работников в разные регионы этой страны, а также — поступление грузов из-за рубежа. Это будет возможно, когда снова заработает аэропорт в Кабуле.

Служба гуманитарных воздушных перевозок ООН организовала воздушные трассы из Исламабада в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат. По этим направлениям грузы доставляют с конца августа, но этого мало.

Генсек ООН добавил, что нужно помочь защите прав афганцев, особенно девочек и женщин. При этом поддержка Афганистану нужна не только срочная. Эту страну нужно вывести на путь устойчивого развития.

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