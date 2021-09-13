Рига, 13 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Процесс вакцинации от коронавируса в Латвии сохраняет низкие темпы, прививки получает в среднем около 5000 человек в день. Об этом сообщило местное гостелевидение LTV со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения.

NIAID Вакцинация

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Вакцинация полностью завершена у 41,6% жителей Латвии (786 931 человек из 1 893 223, проживающих в стране). Реальное число людей, получивших вакцину, больше, но полностью привитым человек считается спустя 14 дней по окончании курса вакцинации.

Активнее всего люди идут вакцинироваться в Риге и самоуправлениях вблизи столицы. В регионах меньше всего привитых от Covid-19 в Латгалии и Земгале.

Самой используемой в стране вакциной является Pfizer. Но даже возможность выбора препарата не повлияла на объемы вакцинации существенно, уверены специалисты. Опасения в связи с этим выражают медики. Они указывают, что тенденция к росту заболеваемости будет лишь усиливаться, от чего в ближайшее время пострадает всё общество.