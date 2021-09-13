Москва, 13 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Белорусские нефтепродукты поставляются в Голландию и Великобританию, а не в Россию ввиду наличия закрытых трейдерских схем, не исключающих обогащение частных белорусских компаний. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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«В Нидерланды нефтепродукты поступали по относительно невысоким ценам. Куда они уходили дальше, кому принадлежали трейдеры, которые продавали далее нефтепродукты уже по фактически рыночным, более высоким ценам — неизвестно. Может быть, там были белорусские предприниматели, формировавшие прибыль уже в частные компании», — заявил эксперт.

В России невозможно реализовать схему с трейдерами, здесь работают прозрачные схемы, поэтому в Россию белорусские нефтепродукты не поставлялись, «но такая возможность была, и в этом плане ничего особо нового (имеются в виду «союзные программы» — ИА REGNUM) придумать здесь нельзя» — отметил политолог.

Напомним, что 9−10 сентября в процессе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалась «союзная программа» по объединению рынка нефти, газа и электроэнергии.