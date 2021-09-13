Тбилиси, 13 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Для того, чтобы в школах Грузии возобновилось очное обучение, нужно чтобы от COVID-19 привились не только учителя, но члены семей учеников. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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«Если мы хотим, чтобы наши дети ходили в школу, родители должны вакцинироваться. Также необходимо сделать прививку каждому члену семьи ребенка — бабушкам и дедушкам», — сказал врач.

Он добавил, что 80% работников школ должны быть вакцинированы от COVID-19. Для прохождения вакцинации у родителей учеников и учителей есть время до 4 октября, когда планируется открыть школы.

Напомним, учебный год в Грузии начинается 15 сентября. По решению минобразования, до 4 октября все школы должны работать только в дистанционном формате. После этого, как сообщили ранее в минздраве республики, школы откроются в тех населённых пунктах, где будет низкий уровень распространения коронавируса.