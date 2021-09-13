Берлин, 13 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» предоставила все необходимые документы в Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор) для сертификации «Северного потока — 2». Об этом 13 сентября со ссылкой на пресс-службу агентства сообщает германское издание Montel.

Gazprom.ru Северный Поток-2

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«Теперь есть четыре месяца на рассмотрение заявки», — отметили в регуляторе.

Уточняется, что срок следует отсчитывать с 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.

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При этом в Германии считают, что завершение строительства газопровода ещё не обозначает того, что газ по трубопроводу начнёт прокачивать уже с октября. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает эту дату нереалистичной. Политик пояснил, что следующие шаги, связанные с сертификацией, могут потребовать недели или даже месяцы.