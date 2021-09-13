Москва, 13 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Надо понимать, что основные поставки газа оплачиваются не по спотовым ценам, вокруг роста которых в последнее время так много шума, а по ценам долгосрочных контрактов, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Government.ru Добыча газа

«У Газпрома эти цены привязаны к цене на нефть, именно поэтому компания не спешит сейчас наращивать поставки в Европу сверх своих контрактных обязательств.

Значительный же взлет цен на споте обусловлен целым рядом факторов, большинство из которых носят временный характер.

Тут и влияние погоды — холодная зима и жаркое лето, приведшие к увеличению расходов газа на отопление и электрогенерацию, и отказ ряда европейских стран от мазутной и угольной генерации по экологическим соображениям.

Все эти факторы толкают цены вверх, но, скорее всего, влияние их будет постепенно снижаться. У Европы ещё достаточно времени на то, чтобы заполнить хранилища газа на зиму, особенно в свете скорого запуска «Северного потока — 2».

Однако в свете того, что рынок газа стал глобальным, и европейцам теперь приходится конкурировать за поставки газа с бурно растущими экономиками стран Азии, долгосрочно стоимость газа для Европы продолжит расти», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в ходе торгов цена газа достигла нового рекорда — $727 за 1 тыс. куб. м.

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