Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами трёх жителей Екатеринбурга. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин

Председатель Свердловского творческого союза журналистов, спикер Общественной палаты Свердловской области Александр Левин получил звание «Заслуженный журналист России» за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

Доктор экономических наук, профессор УрФУ Игорь Майбуров удостоен звания «Заслуженный деятель науки» за большой вклад в развитие науки.

Член Екатеринбургской федерации баскетбола Владимир Сапов стал «Заслуженным работником физической культуры РФ» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Читайте также: Выбран новый почётный гражданин Екатеринбурга