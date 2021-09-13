Джакарта, 13 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 42 104 839 человек или 20,2% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Количество людей, которые получили первую инъекцию вакцины, достигло 73 310 563 человек или 35,2% населения страны.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 млн жителей Индонезии.

Вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 1,7 млн медиков, 14 млн госслужащих, 2 млн учителей, 4 млн пожилых людей, 19,4 млн людей с ограниченными возможностями, 2,1 млн детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 9,5 млн доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac.