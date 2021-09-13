Туапсинский район, Краснодарский край, 13 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Ливни и смерчи прогнозируются на территории Туапсинского района Краснодарского края 13 сентября, сообщила администрация района.

Ураган

№В Туапсинском районе, по прогнозам синоптиков, ожидаются ливни, гроза, град, усиление ветра до 23 м/с, возможны формирование смерчей, подъем уровня воды в реках и водотоках. Высока вероятность возникновения ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило предупреждение о сильном дожде с грозой и ветром на территории региона 12−13 сентября.