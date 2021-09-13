Москва, 13 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре может уйти на карантин, так как многие люди вокруг него заразились коронавирусом. Об этом он сообщил 13 сентября на встрече с членами параолимпийской сборной в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Он выразил сожаление, что в его окружении есть «проблемы» с коронавирусной инфекцией. Ситуацию изучают врачи.

«Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эти слова главы государства. Он пояснил РИА Новости, что Путин выразился «образно», когда говорил о карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, весной Путин прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции, ему ввели отечественный препарат «Спутник V».

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