Москва, 13 сентября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» позволила Сан-Марино стать одним из лидеров в вакцинации населения. Об этом 13 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

На пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари глава МИД РФ подчеркнул, что сотрудничество двух стран «реально помогло улучшить эпидемиологическую ситуацию в Сан-Марино».

«Мы сотрудничаем по вопросам борьбы с пандемией. Рады, что вакцина «Спутник V» позволила стать Сан-Марино, наверное, лидером в вакцинации населения и в решении проблем безопасности от коронавирусной инфекции», — добавил Лавров.

Читайте также: В Сан-Марино рассказали, почему выбрали российскую вакцину «Спутник V»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям страны Лука Беккари заявил, что для обеспечения безопасности своих граждан властями Сан-Марино была выбрана для прививочной кампании от COVID-19 российская вакцина «Спутник V». Он пояснил, что такое решение было принято республикой после задержки поставок в Сан-Марино одобренных в Евросоюзе вакцин.