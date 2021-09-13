Москва, , 14:50 — REGNUM В настоящее время межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино об отмене виз находится в высокой степени готовности и его могут подписать в течение ближайшего времени. Об этом 13 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

Сергей Лавров Mid.ru

«У нас есть принципиальная договоренность ускорить подготовку межправительственного соглашения об отказе от визовых требований для поездок граждан. Оно в высокой степени готовности, и я думаю, в ближайшее время мы организуем его подписание», — сказал он.

Также Лавров отметил, что власти России надеются на то, что сообразно нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации можно будет «активизировать и туристические связи, которые весьма популярны в том, что касается российских граждан, желающих посмотреть на Сан-Марино, и жителей Сан-Марино», которые хотят посетить Россию.

Кроме этого, глава МИД РФ отметил, что в нынешнем году исполняется 65 лет с момента установления между Россией и Сан-Марино консульских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари рассказал, что для обеспечения безопасности своих граждан властями страны была выбрана для прививочной кампании от COVID-19 российская вакцина «Спутник V».