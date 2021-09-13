Сеул, 13 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук провёл 13 сентября встречу с австралийским коллегой Питером Даттоном, прибывшим в Сеул для участия во встрече глав внешнеполитического и оборонного ведомств Южной Кореи и Австралии в формате «2+2». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского ведомства.

ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представители двух стран высоко оценили развитие двустороннего оборонного сотрудничества, включая недавние совместные учения «Talisman Sabre», проходившие под руководством США.

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Со Ук также выразил надежду на то, что двустороннее сотрудничество будет расширяться во взаимовыгодном направлении.