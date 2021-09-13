Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,34, сообщили 13 сентября в городском оперштабе. Это превышает установленный Роспотребнадзором норматив в 1 единицу и говорит об ухудшении эпидемической ситуации в мегаполисе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный гражданин до своей изоляции.

За последние сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 166 человек. В настоящее время в ковид-стационарах города находятся 3707 человек, из них в реанимации — 401, на ИВЛ — 149 пациентов. Свободно 28,5% инфекционного коечного фонда. Лечатся от ковида на дому под контролем медиков 18 158 петербуржцев.

Напомним, за последние сутки выявлено 805 новых носителей, выздоровели всего 262 человека, скончались от последствий коронавируса 39 петербуржцев.