Москва, 13 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут получить компенсацию от России, если формально будут поставлять продукцию на российский рынок. Об этом 13 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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«Вопрос компенсации за налоговый манёвр, думаю, обсуждался на переговорах. Белорусская сторона настаивала на предоставлении белорусским нефтеперерабатывающим заводам компенсации» — заявил эксперт.

Чёткой артикуляции того, что стороны договорились по вопросу о компенсации, нет, считает эксперт.

По мнению Юшкова, если сторонам удалось договориться, то, вероятнее всего, соглашение «будет предусматривать уменьшение переработки нефти в Белоруссии из-за санкций, т.к. белорусская сторона уже не может фактически экспортировать нефтепродукты, и поставки будут идти либо через Россию, либо просто в Россию».

Эксперт допустил возможность проведения «завуалированных своповых операций», в результате которых белорусские нефтепродукты смогут попадать на внешние рынки.

«Логика состоит в том, что если белорусские НПЗ поставляют нефтепродукты исключительно на российский рынок, то на них можно распространить «налоговый манёвр» и выплатить им демпфирующую надбавку. Некое такое идеологическое обоснование дать можно — мол, это делается для того, чтобы нефтепродукты не были дорогими на российском рынке», — считает эксперт.

С другой стороны, отметил Юшков, непонятны механизмы реализации такого сценария, т.к. российское законодательство не предусматривает выплаты компенсации из государственного бюджета в адрес предприятий других государств. «Как-то это должно регулироваться, какими-то взаимными выплатами, вычетами. Здесь нет ясности», — отметил Юшков.

Напомним, что 9−10 сентября на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждались проблемы российско-белорусской интеграции. Обсуждался также ряд энергетических вопросов и взаимодействие в этой области, «союзные программы» по объединению рынка нефти, газа и электроэнергии.