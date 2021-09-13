Таллин, 13 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум.

Армия Эстонии

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Силы обороны Эстонии не сумели достичь запланированной 100%-ой вакцинации воинского состава, поэтому было решено потребовать от не вакцинированных военнослужащих письменных разъяснений.

Об этом сообщил портал stolitsa. ee, отметив, что разъяснения должны были быть поданы командованию к понедельнику, 13 сентября, нынешнего года.

На данный момент в Силах обороны по разным причинам не вакцинировано около 400 человек. Часть из них не успели привиться, часть находится в отпуске, часть — в декретном отпуске, а некоторые выступают против вакцинации.

Командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем ранее заявлял, что к 13 сентября нынешнего года все сотрудники Сил обороны должны ознакомиться с анализом рисков и представить справку о вакцинации, перенесенном вирусе или медицинских проблемах. По его словам, те, кто к 13 сентября не представит справку, получат предупреждения.