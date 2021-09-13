Таллин, 13 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Каждый четвертый молодой человек Эстонии находится в состоянии тревоги или депрессии, среди девочек каждую четвертую посещали мысли о самоубийстве. Об этом со ссылкой на последний социологический опрос сообщило издание stolitsa.ee.

Тревога

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

Как отмечают специалисты, психическое здоровье детей и подростков в Эстонии стало ухудшаться более десяти лет назад, но пандемия коронавируса ускорила этот процесс.

Эпизоды уныния и депрессии у девочек за период с 2010 по 2018 годы возросли по обоим показателям на 8%. Показатель уныния возрос с 25 до 33%, депрессивных эпизодов — с 32 до 40%. Показатель уныния у мальчиков повысился с 2010 по 2018 годы с 11% до 17%, показатель депрессивных эпизодов — с 18% до 26%.

Депрессия у молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет находится на втором месте среди причин заболеваний.

Отмечается, что это рекордные показатели со времен проведении подобных исследований.