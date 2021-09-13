Тбилиси, 13 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Президент Грузии Михаил Саакашвили ранее 17 раз обещал приехать на родину, но так и не сделал этого. Об этом 13 сентября заявил журналистам депутат парламента Грузии, секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

ИА REGNUM Саакашвили

Он прокомментировал создание в Грузии движения «Закон и справедливость». Его лидер Тако Чарквиани заявила, что в организацию вошли 40 тыс. человек, которые выступают за то, чтобы грузинские власти позволили Саакашвили вернуться и заниматься политикой.

Папуашвили напомнил, что бывший президент уже является гражданином Украины, а не Грузии. Депутат также отметил, что Саакашвили ранее осудили по уголовным делам, поэтому его на родине ждёт тюрьма.

«Очень жаль, если в Грузии есть 40 тысяч человек, которые были бы против исполнения судебного приговора, — сказал Папуашвили. — В действительности все будет просто, Михаил Саакашвили на эту территорию не приедет».

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта». Саакашвили заявил, что вернётся на родину, несмотря на угрозу лишиться свободы.